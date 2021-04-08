Segway Apex H2 напоминает фантастические мотоциклы из фильма "Трон" или недавнего Cyberpank 2077, особенно выделяется неоновая подсветка колес. Последние, кстати, имеют свою особенность: потому, что в конструкции используются два односторонних маятника, создается впечатление, будто колеса повисли в воздухе.

Интересно Xiaomi раскрывает первые подробности о своих будущих электромобили

Особенности Segway Apex H2

Главная фишка мотоцикла – использование водородных топливных элементов, баки для которых располагаются сбоку. Предполагается, что их можно будет быстро менять на полные, благодаря чему заправка будет максимально быстрой.

Согласно заявленным характеристикам, мощность байка составляет 60 кВт или 80 лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды, а максимальная скорость достигает 150 км/ч.

Электроводородный мотоцикл Segway Apex H2: смотрите видео

Цена электроводородного мотоцикла

Производитель оценил базовую версию мотоцикла ориентировочно в 10 700 долларов (≈299 148 гривен). Пока мотоцикл только концепт, но Segway-Ninebot обещает выпустить серийную версию уже в 2023 году.