Пластик вызывает множество экологических проблем и загрязняет среду. Проблема этого материала – его чрезвычайная стойкость и длительный период разложения.

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Стартап Notpla презентовал аналог традиционному пластику – экологичную обертку для продуктов, которая разлагается в рекордные сроки. К тому же "антипластик" можно съесть – в состав материала входят растительные компоненты, которые не навредят здоровью.

Почему нужно отказаться от пластика? Пластмассы известны тем, что очень долго разлагаются – на распад обычного пакета из магазина уйдет примерно 400 – 1000 лет. Этот материал оказывает пагубное влияние на окружающую среду: загрязняет водные пути, концентрируется в океанах и мешает жить животным. 90% всех морских птиц ошибочно съедают пластик и умирают. У людей также есть частицы пластика в организме. Продукты в пластиковой обертке могут быть загрязнены и вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

Разработчики в компании Notpla рассказали, что название стартапа – это аббревиатура слов "No Plastic" – "Никакого пластика". Конечная цель работников Notpla – полный отказ от пластиковых оберток.

В обертках из растений можно хранить любые жидкости / Фото Notpla

Стартап презентовал альтернативу пластиковым пакетам – Ooho, съедобную упаковку для жидкостей. Пока эта разработка имеет одно предназначение – съедобный "пластик" был разработан для потребления бегунами во время соревнований.

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Это изобретение поможет отказаться от пластиковых стаканов во время соревнований и облегчит питье спортсменов – вода в таких упаковках не разольется, а обертку из водорослей можно будет просто съесть.

Этот экологический стартап на основе морских водорослей стремится сделать так, чтобы упаковка, которую мы так хорошо знаем, исчезла естественным образом,

– рассказал креативный директор агентства Superunion Марк Вуд.

Биоразлагаемые обертки используются для спортсменов / Фото Notpla

Также компания предлагает использовать такие упаковки в повседневной жизни. Ooho можно использовать для хранения соусов, жидкостей и других продуктов, которые не получат вредных пластиковых частиц и будут полезными.

Notpla предлагает использовать съедобную обертку в повседневной жизни / Фото Notpla