Сециалисты Mozilla обнаружили новую тенденцию опасных паролей: что выбирают пользователи

Слабые пароли – одна из причин, почему учетные записи так часто взламывают. Специалисты по безопасности компании Mozilla, которая разрабатывает браузер Firefox, обнаружили новую популярную тенденцию в выборе паролей. Если вы выбрали для себя один из таких, лучше его изменить.

Анализ компании показал, что сотни тысяч пользователей сети выбирают пароли, связанные с супергероями. Такие данные получили на основе статистики истоков сайта Have I been pwned, который позволяет проверить, были ли ваши почта или номер телефона слиты в сеть.

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Какие пароли выбирают пользователи

Чаще всего в истоках встречаются такие пароли:

Superman – 328 тысяч случаев.

Batman – более 226 тысяч случаев.

Spider-Man – чуть более 160 тысяч случаев.

Среди популярных можно найти Росомаху, Железного человека и Чудо-женщину. Кроме того, не оставляют без внимания и настоящих личностей, которые скрываются под масками: Кларк Кент, Брюс Уэйн, Питер Паркер, Тони Старк.

В Mozilla шутят, что, в отличие от героев комиксов и фильмов, такие пароли не обладают суперзащитой, поэтому не смогут защитить вас и вашу приватность.

Как создать надежный пароль?