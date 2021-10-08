Сециалисты Mozilla обнаружили новую тенденцию опасных паролей: что выбирают пользователи
Источник:Mozilla
Слабые пароли – одна из причин, почему учетные записи так часто взламывают. Специалисты по безопасности компании Mozilla, которая разрабатывает браузер Firefox, обнаружили новую популярную тенденцию в выборе паролей. Если вы выбрали для себя один из таких, лучше его изменить.
Анализ компании показал, что сотни тысяч пользователей сети выбирают пароли, связанные с супергероями. Такие данные получили на основе статистики истоков сайта Have I been pwned, который позволяет проверить, были ли ваши почта или номер телефона слиты в сеть.
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Какие пароли выбирают пользователи
Чаще всего в истоках встречаются такие пароли:
- Superman – 328 тысяч случаев.
- Batman – более 226 тысяч случаев.
- Spider-Man – чуть более 160 тысяч случаев.
Среди популярных можно найти Росомаху, Железного человека и Чудо-женщину. Кроме того, не оставляют без внимания и настоящих личностей, которые скрываются под масками: Кларк Кент, Брюс Уэйн, Питер Паркер, Тони Старк.
В Mozilla шутят, что, в отличие от героев комиксов и фильмов, такие пароли не обладают суперзащитой, поэтому не смогут защитить вас и вашу приватность.
Как создать надежный пароль?
- Прежде всего, выбирайте разные пароли для каждого сайта, на котором регистрируетесь. Сегодня большое количество кроссплатформенных приложений или функциональность самых браузеров позволяют запоминать даже самые длинные и сложные пароли, получая к ним доступ на всех своих устройствах.
- Выбирайте длинные пароли. Не стоит указывать минимальное количество символов, которое требует сайт.
- Старайтесь избегать предполагаемых и осмысленных слов или фраз, которые можно легко ассоциировать с вами. Ваш день рождения или имена ваших детей – не лучшая идея для пароля.
- Используйте не только буквы, но и символы и цифры – это усложнит подбор пароля.
- Регулярно обновляйте пароли.