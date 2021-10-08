Анализ компании показал, что сотни тысяч пользователей сети выбирают пароли, связанные с супергероями. Такие данные получили на основе статистики истоков сайта Have I been pwned, который позволяет проверить, были ли ваши почта или номер телефона слиты в сеть.

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Какие пароли выбирают пользователи

Чаще всего в истоках встречаются такие пароли:

  • Superman – 328 тысяч случаев.
  • Batman – более 226 тысяч случаев.
  • Spider-Man – чуть более 160 тысяч случаев.

Среди популярных можно найти Росомаху, Железного человека и Чудо-женщину. Кроме того, не оставляют без внимания и настоящих личностей, которые скрываются под масками: Кларк Кент, Брюс Уэйн, Питер Паркер, Тони Старк.

В Mozilla шутят, что, в отличие от героев комиксов и фильмов, такие пароли не обладают суперзащитой, поэтому не смогут защитить вас и вашу приватность.

Как создать надежный пароль?

  • Прежде всего, выбирайте разные пароли для каждого сайта, на котором регистрируетесь. Сегодня большое количество кроссплатформенных приложений или функциональность самых браузеров позволяют запоминать даже самые длинные и сложные пароли, получая к ним доступ на всех своих устройствах.
  • Выбирайте длинные пароли. Не стоит указывать минимальное количество символов, которое требует сайт.
  • Старайтесь избегать предполагаемых и осмысленных слов или фраз, которые можно легко ассоциировать с вами. Ваш день рождения или имена ваших детей – не лучшая идея для пароля.
  • Используйте не только буквы, но и символы и цифры – это усложнит подбор пароля.
  • Регулярно обновляйте пароли.