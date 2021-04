Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала, что сначала себестоимость пользовательского терминала спутниковой сервиса Starlink составляла 3 тысячи долларов, но затем ее удалось снизить до 1500 долларов. Однако компания все равно будет продавать свои системы за 499 долларов. Разницу в тысячу долларов покрывает сама SpaceX.

Комментарий компании

Мы не взымаем с наших клиентов полную стоимость изготовления этих терминалов,

– сказала Шотвелл.

Она отмечает, что SpaceX "добилась большого прогресса в снижении стоимости изготовления" терминалов Starlink, уменьшив ее в два раза. Последняя из изготовленных версий терминала дешевле 200 долларов. Ожидается, что в течение года-двух себестоимость его изготовления будет снижена еще больше.

Сегодня участникам программы бета-тестирования сервиса Starlink под названием Better Than Nothing Beta кроме вышеуказанной разовой платы за комплект, который устанавливается дома, необходимо ежемесячно платить 99 долларов за доступ в интернет.

Официальных данных о количестве терминалов и бета-тестеров нет, но в феврале SpaceX отметила, что Starlink насчитывает уже более 10 тысяч пользователей в США и за рубежом.

Шотвелл также анонсировала, что технология Starlink достигнет глобального покрытия всей планеты Земля уже через пять запусков.