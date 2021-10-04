Специалисты компании TechInsights разобрали новенький iPhone 13 Pro и исследовали все его детали. Прошлогодняя двенадцатая модель стоила 548 долларов. Какую же сумму назвали в этом году, рассказываем дальше.

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Сколько стоит iPhone 13

В результате исследования выяснили: себестоимость смартфона – 570 долларов.

iPhone 13 работает на уже устаревшем типе оперативной памяти. Чипы RAM, установленные в iPhone 13, выполнены по типу LPDDR4X, тогда как на рынке уже какое-то время существует стандарт LPDDR5.

Графические процессоры в моделях 13 и 13 Pro идентичны — они отличаются только количеством ядер. В iPhone 13 и iPhone 13 mini установлена графика с 4-мя ядрами, а в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — с 5-ю ядрами.

Камеры, как уже было известно ранее, изменили в сравнении iPhone 12. Эта модель имела ширину матрицы 1,4 микрометра, тогда как iPhone 13 уже 1,7 микрометра. Чем больше модуль, тем больше света способна захватить камера – снимки получаются резче и создают меньше шумов.

Широкоугольный модуль имеет размер пикселя 1,9 микрометра против 1,4 микрометра у 12 модели.

Цена iPhone 13 Pro стартует от 999 долларов. Тогда как себестоимость смартфона, Как уже отмечалось, примерно 570 долларов. Разница в 429 долларов является достаточно большой как для отрасли, отмечает источник. В ней заложена работа людей, логистика, реклама, доход компании и прочее.

Напомним, новую линейку iPhone 13 презентовали 13 сентября 2021 года. Новинки имеют схожий с предыдущим поколением смартфонов дизайн, но несколько лучшие характеристики. В частности, смартфоны получили новый процессор Apple A15 Bionic.