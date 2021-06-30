Один из выходов из ситуации заключается в том, что можно опреснять морскую воду. Корейский институт гражданской инженерии и строительных технологий объявил о разработке стабильной мембраны с нановолокном для преобразования морской воды в питьевую с помощью процесса мембранной дистилляции. Инновационная разработка, возможно, поможет преодолеть дефицит питьевой воды во многих странах мира.

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Преимущества системы опреснения, разработанной в Южной Корее / Фото Elsevier

Подробнее о разработке ученых

Проблема систем опреснения воды, которые работают по принципу мембранной дистилляции заключается в том, что если во время процесса опреснения на мембране наблюдается смачивание, мембрану необходимо заменить. Такая проблема характерна для длительных операций. Если мембрана полностью смачивается, это приводит к неэффективным показателям дистилляции.

Новая технология, разработанная в Южной Корее, базируется на последних технологиях в области нановолокон. Разработанная технология может предотвратить проблемы смачивания, а также улучшить долгосрочную стабильность. Трехмерная иерархическая структура должна быть сформирована нановолокнами в мембранах для большей шероховатости поверхности, что даст ей способность лучше отталкивать воду и, соответственно, не смачиваться.

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В ходе исследований было обнаружено, что мембрана с нановолокном отталкивает 99,99% соли в течение 1 месяца работы. Результаты показали, что мембрана хорошо работает, не имея проблем со смачиванием и засорением.

На внедрение разработки в массовое производство понадобится время, чтобы провести все необходимые тестирования. И исследователи уже уверены в надежности технологии, которая поможет преодолеть проблемы с ограниченным доступом к пресной воде.