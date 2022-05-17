Счастливого пути: в России разрешили выпуск автомобилей без подушек безопасности и систем ABS

Совсем скоро санкции начнут в прямом смысле убивать россиян. Из-за дефицита некоторых деталей, в стране разрешили выпуск автомобилей без подушек безопасности и антиблокировочных систем.

Правительство России опубликовало постановление с упрощенными требованиями по сертификации легковых автомобилей. Это стало возможным, поскольку у производителей больше нет доступа к некоторым системам.

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Что известно

Новые правила позволяют производителям не устанавливать системы, к которым у них нет доступа из-за санкций или дефицита чипов.

Разрешен выпуск новых автомобилей без ABS (антиблокировочной системы). Это система активной безопасности, предотвращающая блокировку колес транспортного средства при торможении. Основное предназначение – обеспечение оптимальной тормозной эффективности (минимального тормозного пути) при сохранении устойчивости и управляемости автомобиля. АБС является сложной электронной системой торможения, которая может являться основой антибуксовочной системы, системы электронного контроля устойчивости, а также системы помощи при экстренном торможении. Устанавливается на легковых и грузовых автомобилях, мотоциклах, прицепах, а также колесном шасси самолетов.

(антиблокировочной системы). Это система активной безопасности, предотвращающая блокировку колес транспортного средства при торможении. Основное предназначение – обеспечение оптимальной тормозной эффективности (минимального тормозного пути) при сохранении устойчивости и управляемости автомобиля. АБС является сложной электронной системой торможения, которая может являться основой антибуксовочной системы, системы электронного контроля устойчивости, а также системы помощи при экстренном торможении. Устанавливается на легковых и грузовых автомобилях, мотоциклах, прицепах, а также колесном шасси самолетов. Кроме того, не обязательны стали и ESP (системы контроля устойчивости автомобиля). Это активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос с помощью компьютерного управления моментами силы колеса (одновременно одного или нескольких). Эксперты называют систему ЭКС важнейшим изобретением в области автомобильной безопасности после ремней безопасности. Она обеспечивает водителю лучший контроль за поведением транспортного средства, следя за тем, чтобы он перемещался в том же направлении, куда поворачивают руль. С технической точки зрения, систему ЭКС можно рассматривать как расширенный вариант антиблокировочной системы тормозов.

(системы контроля устойчивости автомобиля). Это активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос с помощью компьютерного управления моментами силы колеса (одновременно одного или нескольких). Эксперты называют систему ЭКС важнейшим изобретением в области автомобильной безопасности после ремней безопасности. Она обеспечивает водителю лучший контроль за поведением транспортного средства, следя за тем, чтобы он перемещался в том же направлении, куда поворачивают руль. С технической точки зрения, систему ЭКС можно рассматривать как расширенный вариант антиблокировочной системы тормозов. Экстренное оповещение "ЭРА-ГЛОНАСС" может автоматически не срабатывать после аварии.

может автоматически не срабатывать после аварии. Необязательной стала установка подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности. Последние являются устройствами, которые при ДТП успевают потянуть ремень безопасности, заблокировав храповой механизм еще до того, как человек, пристегнутый ремнем начнет движение.

Также теперь действуют все экологические стандарты – от "Евро-0" до "Евро-5". Это позволяет выпускать автомобили с уровнем выхлопов по нормативам 1988 года.

Постановление будет действовать до 1 февраля 2023 года.