СБУ разоблачила транснациональную хакерскую группировку
Еще одна успешная международная спецоперация. СБУ совместно с компетентными органами США и Франции разоблачили международную хакерскую группировку. Хакеры действовали на территории Украины.
Источник:СБУ
С сентября 2020 года эти хакеры атаковали более 150 компаний в разных странах Европы и США. Убытки от деятельности группировки составляют более 80 млрд долларов.
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Детали спецоперации
В ходе расследования СБУ установила, что на территории Украины действовала группа лиц, которая использовала вредоносное программное обеспечение "Egregor". Именно оно позволило выполнять преступные действия
- шифрование компьютерных сетей иностранных компаний;
- похищение персональных данных клиентов и работников;
- кража информации о финансовых показателях и технологических разработках;
- блокирование работы вебресурсов.
После этого хакеры требовали деньги, в основном в криптовалюте, за дешифровку пораженных компьютерных сетей и неразглашение похищенных конфиденциальных данных.
Досудебное расследование продолжается.
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