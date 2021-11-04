В частности, удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить неопровержимые доказательства их причастности к кибератакам. Эти лица пользовались вирусными программами производства ФСБ, а также средствами анонимизации в сети Интернет.
Интересно 17-летний парень по новой схеме создал фейк "Дия"
Детали дела
В настоящее время 5 участникам хакерской группы объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Лица, причастные к хакерским атакам / Фото СБУ
Проводятся следственные действия и экспертные исследования по привлечению сотрудников ФСБ РФ к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 114 (шпионаж);
- ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин);
- ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств).
Перехваченый разговор хакеров ФСБ: видео
С 2014 года группировка осуществила более 5 тысяч кибератак, пыталась инфицировать вредоносным программным обеспечением более полутора тысяч правительственных компьютерных систем. Основными целями злоумышленников были:
- контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения);
- похищение и сбор разведывательных данных, включая информацию с ограниченным доступом (сектор безопасности и обороны; государственные учреждения);
- проведение акций информационно-психологического воздействия;
- блокировка информационных систем.
Хакеры "Armageddon" – кто ониЭта группировка является проектом ФСБ России, направленным на работу против Украины. Координируется 18-м Центром ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.