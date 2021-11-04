В частности, удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить неопровержимые доказательства их причастности к кибератакам. Эти лица пользовались вирусными программами производства ФСБ, а также средствами анонимизации в сети Интернет.

Интересно 17-летний парень по новой схеме создал фейк "Дия"

Детали дела

В настоящее время 5 участникам хакерской группы объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Лица, причастные к хакерским атакам / Фото СБУ

Проводятся следственные действия и экспертные исследования по привлечению сотрудников ФСБ РФ к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 114 (шпионаж);

ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин);

ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств).

Перехваченый разговор хакеров ФСБ: видео

С 2014 года группировка осуществила более 5 тысяч кибератак, пыталась инфицировать вредоносным программным обеспечением более полутора тысяч правительственных компьютерных систем. Основными целями злоумышленников были:

контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения);

похищение и сбор разведывательных данных, включая информацию с ограниченным доступом (сектор безопасности и обороны; государственные учреждения);

проведение акций информационно-психологического воздействия;

блокировка информационных систем.