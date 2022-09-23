СБУ обезвредила пророссийских хакеров, взломавших миллионы аккаунтов украинцев и граждан ЕС

23 сентября 2022 , 11:31
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Источник:

Служба безопасности Украины

Служба безопасности сообщает о задержании хакерской группировки, которая атаковала людей не только в Украине, но и Европейском Союзе. В его состав входили несколько жителей Львова. Все действовали в интересах россии.

Как сообщают в официальном телеграмм-канале СБУ, хакеры взламывали активные аккаунты интернет-пользователей, получая доступ к персональным данным. Затем их передавали россиянам.

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Подробности

  • Конфиденциальную информацию продавали через даркнет, а деньги получали на запрещенные в Украине электронные платежные системы ЮMoney, Qiwi и WebMoney.
  • По предварительным данным, хакеры продали ориентировочно 30 миллионов аккаунтов и получили почти 14 миллионов гривен "прибыли".
  • Их "оптовыми клиентами" были прокремлевские пропагандисты. Они использовали полученные данные украинских и иностранных граждан для распространения фейковых новостей с фронта и создания панических настроений. Целью таких манипуляций являлась масштабная дестабилизация в странах.

СБУ проверяет содержимое компьютеров преступников / Фото СБУ

Злоумышленники проникали в чужие аккаунты через вредоносное программное обеспечение.

В ходе обысков правоохранители обнаружили у хакеров доказательства незаконной деятельности:

  • Жесткие магнитные диски с персональными данными граждан.
  • Компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты и флэш-накопители.


Изъятые во время обыска вещи / Фото СБУ

Организатору предъявлены подозрения.

Автор: Олександр Гайдамашко