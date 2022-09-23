Как сообщают в официальном телеграмм-канале СБУ, хакеры взламывали активные аккаунты интернет-пользователей, получая доступ к персональным данным. Затем их передавали россиянам.
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Подробности
- Конфиденциальную информацию продавали через даркнет, а деньги получали на запрещенные в Украине электронные платежные системы ЮMoney, Qiwi и WebMoney.
- По предварительным данным, хакеры продали ориентировочно 30 миллионов аккаунтов и получили почти 14 миллионов гривен "прибыли".
- Их "оптовыми клиентами" были прокремлевские пропагандисты. Они использовали полученные данные украинских и иностранных граждан для распространения фейковых новостей с фронта и создания панических настроений. Целью таких манипуляций являлась масштабная дестабилизация в странах.
СБУ проверяет содержимое компьютеров преступников / Фото СБУ
Злоумышленники проникали в чужие аккаунты через вредоносное программное обеспечение.
В ходе обысков правоохранители обнаружили у хакеров доказательства незаконной деятельности:
- Жесткие магнитные диски с персональными данными граждан.
- Компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты и флэш-накопители.
Изъятые во время обыска вещи / Фото СБУ
Организатору предъявлены подозрения.