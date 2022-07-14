В работе Twitter произошел масштабный сбой: соцсеть перегружена
Пользователи Twitter в Европе и США жалуются на проблемы работы сервиса. Некоторые пользователи не имеют доступа к просмотру ленты и публикации твитов как в приложении, так и в веб-версии.
Как сообщает 24 канал, по данным ресурса Downdetector, на проблемы в работе соцсети пожаловались более 12 тысяч раз за последний час. Большинство репортов отправлено с территории США, однако проблемы соцсети испытывают и европейские пользователи.
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Известно, что больше всего пользователи жалуются на работу приложения и мобильной версии сайта, однако веб-версия тоже работает со сбоями.
Жалобы на работу соцсети поступают из следующих стран:
- США,
- Польша,
- Украина,
- Франция,
- Турция,
- Германия,
- Чехия.
Twitter переживает масштабный сбой / Скриншот
Twitter и суд с Илоном Маском
Напомним, что после нескольких месяцев споров, писем и угроз разорвать соглашение Илон Маск объявил, что он передумал покупать соцсеть, потому что не верит ее оценке количества ботов и спамерских учетных записей, согласно которым количество таких страниц составляет всего 5 процентов.
Компания назвала действия Маска "образцом лицемерия", потому что после объявления о покупке он "знал о фейковых учетных записях и обещал избавить платформу от них", и подала на него в суд.