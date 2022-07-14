В работе Twitter произошел масштабный сбой: соцсеть перегружена

Пользователи Twitter в Европе и США жалуются на проблемы работы сервиса. Некоторые пользователи не имеют доступа к просмотру ленты и публикации твитов как в приложении, так и в веб-версии.

Как сообщает 24 канал, по данным ресурса Downdetector, на проблемы в работе соцсети пожаловались более 12 тысяч раз за последний час. Большинство репортов отправлено с территории США, однако проблемы соцсети испытывают и европейские пользователи.

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Известно, что больше всего пользователи жалуются на работу приложения и мобильной версии сайта, однако веб-версия тоже работает со сбоями.

Жалобы на работу соцсети поступают из следующих стран:

США,

Польша,

Украина,

Франция,

Турция,

Германия,

Чехия.



Twitter переживает масштабный сбой / Скриншот

Twitter и суд с Илоном Маском

Напомним, что после нескольких месяцев споров, писем и угроз разорвать соглашение Илон Маск объявил, что он передумал покупать соцсеть, потому что не верит ее оценке количества ботов и спамерских учетных записей, согласно которым количество таких страниц составляет всего 5 процентов.

Компания назвала действия Маска "образцом лицемерия", потому что после объявления о покупке он "знал о фейковых учетных записях и обещал избавить платформу от них", и подала на него в суд.