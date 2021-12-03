Сбой в Telegram: что происходит с мессенджером третьего декабря
3 декабря 2021 , 16:48Читати новину українською
Сегодня, 3 декабря, пользователи сообщили о проблемах доступа к Telegram. Больше всего пострадали Украина и Россия.
Судя по всему, сбой задел небольшое количество пользователей.
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Сбой в Telegram
Как видно из данных сервиса Downdetector, больше всего пострадали Украина и Россия. Чуть меньше – Европа. Из США жалоб нет.
Откуда поступили жалобы на трудности с Telegram / Скриншот 24 канала
Причины сбоя неизвестны.
Сейчас количество жалоб резко пошло на убыль. Судя по всему, проблема уже решена.