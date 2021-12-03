Сбой в Telegram: что происходит с мессенджером третьего декабря

Сегодня, 3 декабря, пользователи сообщили о проблемах доступа к Telegram. Больше всего пострадали Украина и Россия.

Судя по всему, сбой задел небольшое количество пользователей.

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Сбой в Telegram

Как видно из данных сервиса Downdetector, больше всего пострадали Украина и Россия. Чуть меньше – Европа. Из США жалоб нет.



Откуда поступили жалобы на трудности с Telegram / Скриншот 24 канала

Причины сбоя неизвестны.

Сейчас количество жалоб резко пошло на убыль. Судя по всему, проблема уже решена.