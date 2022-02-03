Что именно не работает

Больше всего пользователи "Киевстар" жалуются на невозможность совершить звонки и списание денег со счета. Сначала поступает сообщение о необходимости пополнить счет, а затем деньги исчезают.

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Абоненты сети, которые пытаются совершить звонок, слышат сообщение о том, что на счете нет денег.

В то же время нет возможности проверить состояние счета комбинацией *111# – сервис просто не работает.

Кроме того, не работает и сайт личного кабинета "Мой Киевстар". Мобильный Интернет при этом работает.

По состоянию на 10 часов утра компания "Киевстар" никак не отреагировала на сбой в работе сети ни на одном из своих ресурсов. Однако о проблеме в компании знают и в комментариях на странице в фейсбуке работники отмечают, что ситуация решается.

Стандартный ответ работника компании на жалобу / Фото 24 канала

Пользователи разных городов Украины жалуются на проблемы с доступом к услугам "Киевстар" в соцсетях и твиттере.

Пока точно неизвестно о масштабах сбоя и что стало его причиной. 24 канал обратился за комментарием к "Киевстару". Больше информации о сбое добавим, как только станут известны его причины.