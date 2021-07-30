Сбой в работе Telegram: пользователи не могут отправить сообщение
Источник:Downdetector
В пятницу, 30 июля, в работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи сообщают о проблемах с входом, отправкой и получением сообщений.
Данные на платформе Downdetector свидетельствуют о том, что больше всего от перебоев в работе мессенджера страдает Молдова. Именно там больше всего пользователей сообщили о проблемах в работе приложения.
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Однако небольшое количество пользователей также столкнулось с проблемами в таких странах как:
- Украина;
- Польша;
- Россия.
Сбой в Telegram повлиял на работу мессенджера / Фото Downdetector
Стоит отметить, что это уже четвертый сбой в работе мессенджера в течение июля. Предыдущие поломки случались 7, 16 и 19 июля. И если первые два сбоя были незначительными, то третий был ощутимым для немалого количества пользователей и длился дольше.