Данные на платформе Downdetector свидетельствуют о том, что больше всего от перебоев в работе мессенджера страдает Молдова. Именно там больше всего пользователей сообщили о проблемах в работе приложения.

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Однако небольшое количество пользователей также столкнулось с проблемами в таких странах как:

Украина;

Польша;

Россия.



Сбой в Telegram повлиял на работу мессенджера / Фото Downdetector

Стоит отметить, что это уже четвертый сбой в работе мессенджера в течение июля. Предыдущие поломки случались 7, 16 и 19 июля. И если первые два сбоя были незначительными, то третий был ощутимым для немалого количества пользователей и длился дольше.