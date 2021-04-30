Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации, об этом в Минцифры сообщили в пятницу в 12:55. Ведомство отметило, что из-за сбоя в работе сервиса "Дия" могут наблюдаться проблемы.

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Когда "Дия" возобновит нормальную работу

Когда именно будет восстановлена полноценная работа сервиса – неизвестно. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. В Минцифры отметили, что специалисты компании мобилизовали все ресурсы для устранения первопричины проблемы и прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее была восстановлена полноценная работа сервиса.

Важно. В Минцифры отметили, что надеются на возобновление работы провайдера в течение 2 часов.

Сложности в работе сайта

В пятницу утром при попытке зайти на сайт система выдавала ошибку "502 Bad Gateway". Также не работал сайт Министерства цифровой трансформации Украины. По состоянию на 12: 30 их работа была восстановлена.