Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации, об этом в Минцифры сообщили в пятницу в 12:55. Ведомство отметило, что из-за сбоя в работе сервиса "Дия" могут наблюдаться проблемы.
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Когда "Дия" возобновит нормальную работу
Когда именно будет восстановлена полноценная работа сервиса – неизвестно. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. В Минцифры отметили, что специалисты компании мобилизовали все ресурсы для устранения первопричины проблемы и прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее была восстановлена полноценная работа сервиса.
Сложности в работе сайта
В пятницу утром при попытке зайти на сайт система выдавала ошибку "502 Bad Gateway". Также не работал сайт Министерства цифровой трансформации Украины. По состоянию на 12: 30 их работа была восстановлена.
Что такое приложение "Дия"?
Это онлайн-сервис государственных услуг, приложение на смартфоне с помощью которого можно получать доступ к своим документам, осуществлять различные электронные услуги. В апреле 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который юридически приравнивает электронные паспорта к бумажным аналогам.
С помощью приложения и сервиса можно получить ряд государственных услуг в цифровом виде без обращений в соответствующие службы.