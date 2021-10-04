Сбой набирает обороты: пользователи жалуются на перебои в твиттере

Вечером 4 октября в мире произошел глобальный сбой в работе соцсетей. Кроме Facebook, Instagram, проблемы появились и в твиттере.

У некоторых пользователей твиттер даже перестал работать на несколько минут вообще. Кроме этого, не удается осуществить некоторые функции.

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Например, у некоторых пользователей не загружает ответы к твитам, у кого-то – определенные страницы.



Твиттер не открывается / Скриншот с сайта

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