Сбой набирает обороты: пользователи жалуются на перебои в твиттере
4 октября 2021 , 22:58Читати новину українською
Источник:24 канал
Вечером 4 октября в мире произошел глобальный сбой в работе соцсетей. Кроме Facebook, Instagram, проблемы появились и в твиттере.
У некоторых пользователей твиттер даже перестал работать на несколько минут вообще. Кроме этого, не удается осуществить некоторые функции.
К теме Facebook, Instagram и WhatsApp не работают: произошел масштабный сбой
Например, у некоторых пользователей не загружает ответы к твитам, у кого-то – определенные страницы.
Твиттер не открывается / Скриншот с сайта
Новость дополняется...