Пользователи сообщают о проблемах с доступом к главной странице поисковика Google. Страница не открывается, поэтому не работает поиск и другие сервисы компании.

По данным ресурса Downdetector 97% пользователей жалуются именно на проблемы с доступом к главной странице поисковика.

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Что произошло с Google в Украине

Пока не известно что именно стало причиной сбоя и почему сервис не работает в Украине и других странах. Пользователи также жалуются на проблемы в работе сервиса видеохостинга YouTube. Более 50% пользователей сообщили о проблемах с доступом к сайту, еще 38% сообщают о проблемах с просмотром видео.



Карта сбоев Google / Фото Downdetector

Стоит отметить, что несколько месяцев назад Google уже переживал похожий сбой. Тогда пользователи сообщали о проблемах с учетными записями, которые привели к сбоям в работе нескольких сервисов Google включая поисковиком, YouTube и онлайн-документами.