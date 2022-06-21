Cloudflare – американская компания, предоставляющая сетевые услуги доставки контента, защиты от DDoS атак, работы служб безопасности в интернете и сервисы сервера распределенных доменных имен. Службы Cloudflare работают посредником между посетителем веб-сайта и хостинг-провайдером.
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Что произошло
- Первые проблемы заметили еще до 10 часов утра.
- Пострадали многие известные сервисы, среди которых мессенджер Discord, новостной агрегатор Feedly, сервис доставки еды DoorDash, потоковый сервис Crunchyroll, NordVPN, новостные ресурсы Register и Medium, сервисы Groww, Buffer, iSpirt, Upstox, Social Blade, Zerodha. Задело криптовалютные биржи FTX, Bitfinex, Coinbase, WhiteBit, DeFi-протокол PancakeSwap. Кроме того, "легла" интернет-компания, которая занимается разработкой программного обеспечения для онлайновых и розничных магазинов Shopify и компьютерная онлайн-игра League of Legends.
- Можно утверждать, что сбой тем или иным образом задел почти весь интернет.
- Компания практически сразу сообщила, что знает о проблеме и работает над ее преодолением.
По данным источника, самые большие проблемы наблюдались у пользователей службы DNS Cloudflare. Несколько сотрудников Verge обнаружили, что они вообще не смогли получить доступ ни к одному вебсайту при отключении. Временным решением предлагалось изменение конфигурации DNS – переход к использованию стандартных настроек DNS провайдера решал большинство проблем.
Сбой устранили менее чем через два часа: в 11:08 по Киеву компания опубликовала сообщение о решении проблемы.