Cloudflare – американская компания, предоставляющая сетевые услуги доставки контента, защиты от DDoS атак, работы служб безопасности в интернете и сервисы сервера распределенных доменных имен. Службы Cloudflare работают посредником между посетителем веб-сайта и хостинг-провайдером.

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Что произошло

Первые проблемы заметили еще до 10 часов утра.

Пострадали многие известные сервисы, среди которых мессенджер Discord, новостной агрегатор Feedly, сервис доставки еды DoorDash, потоковый сервис Crunchyroll, NordVPN, новостные ресурсы Register и Medium, сервисы Groww, Buffer, iSpirt, Upstox, Social Blade, Zerodha. Задело криптовалютные биржи FTX, Bitfinex, Coinbase, WhiteBit, DeFi-протокол PancakeSwap. Кроме того, "легла" интернет-компания, которая занимается разработкой программного обеспечения для онлайновых и розничных магазинов Shopify и компьютерная онлайн-игра League of Legends.

Можно утверждать, что сбой тем или иным образом задел почти весь интернет.

Компания практически сразу сообщила, что знает о проблеме и работает над ее преодолением.

По данным источника, самые большие проблемы наблюдались у пользователей службы DNS Cloudflare. Несколько сотрудников Verge обнаружили, что они вообще не смогли получить доступ ни к одному вебсайту при отключении. Временным решением предлагалось изменение конфигурации DNS – переход к использованию стандартных настроек DNS провайдера решал большинство проблем.

Сбой устранили менее чем через два часа: в 11:08 по Киеву компания опубликовала сообщение о решении проблемы.

Это не первый подобный случай в истории компании. В июле и августе 2020 года два инцидента также приводили к падению сервисов. В частности, не работали тогда Patreon, Deliveroo, GitLab, Zendesk, Medium, Discord.