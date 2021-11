Аппарат DART (Double Asteroid Redirection Test) предназначен для исследования влияния удара на астероид. Проще говоря, он врежется в космическое тело, а мы посмотрим, что из того получится. Старт состоялся 24 ноября 2021 года в 8:21 по Киевскому времени с космодрома авиабазы Ванденберг. Ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 успешно вывела автоматическую станцию на орбиту. Есть ли проблемы у самого космического аппарата – пока неизвестно.

Первая ступень Falcon 9 с серийным номером B1063 сел на автономный корабль-космопорт Of Course I Still Love You (OCISLY). Для него это был уже третий полет: в предыдущих двух миссиях B1063 запускал в космос спутник Sentinel-6 Michael Freilich и 60 спутников Starlink.

Цель миссии – астероид Диморфус / Фото ESA

Цель миссии – двойная система астероида Дидимус. Одноименный астероид имеет диаметр около 0,8 километра. У Дидимуса есть спутник-Дидимус в который также называют Диморфус. Он имеет диаметр около 160 метров.

Самое меньшее тело является целью миссия DART. Аппарат врежется в Диморфус, а небольшие спутники, расположенные неподалеку, будут наблюдать за последствиями. Также позже, в 2027 году, в двойную систему прибудут аппараты миссии Hera, которые подробнее изучат последствия столкновения и займутся изучением самих астероидов.

Ожидаемый результат миссии-изменение орбитальных параметров астероида Диморфус относительно головного тела, астероида Дидимус.

