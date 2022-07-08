Сбербанк выковыривает чипы из неиспользованных карт из-за их нехватки для новых

Санкции вылезают россии боком в неожиданных местах. Крупнейший банк оккупантов Сбербанк, который теперь называется просто "Сбер", в условиях нехватки чипов для платежных карт начал изымать их из старых, которые не были использованы.

О "гениальном" плане преодоления дефицита чипов на конференции Paymentsecurity online сообщила исполнительный директор и глава отдела кибербезопасности Сбера Ольга Маклашина. По ее словам, это позволит банку сэкономить до 1 миллиарда рублей в 2022 году.

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Новый российский дефицит

Дефицит чипов возник в России после ухода с рынка платежных систем Visa и Mastercard, а также западных санкций.

Для так называемой "реимплантации" используются только неактивированные карты. Например, те, что пользователи заказали в приложении или перевыпустили по истечении срока действия, но не забрали в отделении банка.

Такие карты накапливаются в отделениях, а затем инкассаторы везут их в центры эмиссии.

Там из чипа удаляются все данные, после чего их увозят к производителю банковских карт, который и вставляет их в новый пластик.

Клиенты массово начали заказывать карты местной платежной системы "Мир", не имея больше никакой альтернативы, и быстро исчерпали все доступные ресурсы. Единственный российский завод "Микрон", который производил чипы для карточек, не может удовлетворить весь спрос, поэтому раньше временно останавливалось даже производство карт "Мир".

Чипов стало мало, стоить стали дорого, соответственно, наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, — реимплантация чипов банковских карт. То есть мы начали выковыривать чипы с карточек и вставлять их в новые карты,

– говорит Ольга Маклашина.

Маклашина при этом говорит, что количество неактивированных карт составляет 375 тысяч в месяц. Новый чип для карты стоит 5 евро, а реимплантация – 1,3 евро.

Сейчас Россия пытается срочно найти замену европейским чипам. Достаточно много их, например, поставляла голландская NXP Semiconductors. Вероятным поставщиком называют Китай, однако ситуация с ним очень нестабильна, поскольку страна пытается балансировать и избегать прямой поддержки агрессора, опасаясь западных санкций.