Сбербанк выковыривает чипы из неиспользованных карт из-за их нехватки для новых
Источник:Deiteriy Co. Ltd.
Санкции вылезают россии боком в неожиданных местах. Крупнейший банк оккупантов Сбербанк, который теперь называется просто "Сбер", в условиях нехватки чипов для платежных карт начал изымать их из старых, которые не были использованы.
О "гениальном" плане преодоления дефицита чипов на конференции Paymentsecurity online сообщила исполнительный директор и глава отдела кибербезопасности Сбера Ольга Маклашина. По ее словам, это позволит банку сэкономить до 1 миллиарда рублей в 2022 году.
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Новый российский дефицит
- Дефицит чипов возник в России после ухода с рынка платежных систем Visa и Mastercard, а также западных санкций.
- Для так называемой "реимплантации" используются только неактивированные карты. Например, те, что пользователи заказали в приложении или перевыпустили по истечении срока действия, но не забрали в отделении банка.
- Такие карты накапливаются в отделениях, а затем инкассаторы везут их в центры эмиссии.
- Там из чипа удаляются все данные, после чего их увозят к производителю банковских карт, который и вставляет их в новый пластик.
Чипов стало мало, стоить стали дорого, соответственно, наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, — реимплантация чипов банковских карт. То есть мы начали выковыривать чипы с карточек и вставлять их в новые карты,
– говорит Ольга Маклашина.
Маклашина при этом говорит, что количество неактивированных карт составляет 375 тысяч в месяц. Новый чип для карты стоит 5 евро, а реимплантация – 1,3 евро.
Сейчас Россия пытается срочно найти замену европейским чипам. Достаточно много их, например, поставляла голландская NXP Semiconductors. Вероятным поставщиком называют Китай, однако ситуация с ним очень нестабильна, поскольку страна пытается балансировать и избегать прямой поддержки агрессора, опасаясь западных санкций.