В импровизированном "оркестре" приняли участие pos-терминалы, машинка для печати чеков, электрическая зубная щетка, утюг, триммер, аппарат для полировки ногтей и даже эпилятор. Что из этого вышло – смотрите дальше.

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В общем, указывают авторы, в замысле приняли участие 14 приборов.

Весь ансамбль был подключен через десяток к специальным контроллерам.

Утюг отвечал скорее за спецэффекты в виде пара, чем за звук.

Каждому из приборов прицепили игрушечные глазки, которые иногда двигаются во время вибрации, создавая дополнительный визуальный эффект.

Зубную щетку одели в белую накидку, чтобы она была похожа на привидение.

Стенды для терминалов, чтобы те стояли вертикально, напечатали на 3D-принтере по собственному чертежу.

Саундтрек Ghostbusters: видео

YouTube-проект Device Orchestra известен своими каверами на популярные песни, сыгранные с помощью исключительно бытовых приборов. На его счету десятки разнообразных видеороликов. В частности, такие известные песни как Sweet Dreams, Believer, которую в оригинале поет группа Imagine Dragons, саундтрек к Пиратам Карибского моря и рождественская Jingle Bells.