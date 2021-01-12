Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, который является председателем совета директоров мегапроекты Neom, анонсировал план строительства первого разумного поселения The Line, управляемого искусственным интеллектом. Это будет город будущего – без автомобилей, дорог и выбросов углерода.

План строительства является частью мегапроекта Neom стоимостью 500 миллиардов долларов. Проект представляет собой видение того, как будет развиваться страна в "постнефтяной период". Цель его – обеспечить сосуществование планеты и человека в полной гармонии, пишет Bloomberg.

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Что известно

The Line должен стать доступным для пешеходов "поясом гиперсвязанных будущих сообществ без машин и дорог, построенным среди природы". Протяженность застроек 170 километров. Согласно опубликованному пресс-релизу, к 2030 году в поселении будет 1 миллион жителей. К этому времени здесь будет создано 380 тысяч рабочих мест. На строительство инфраструктуры потратят от 100 до 200 миллиардов долларов. Об этом рассказал Мухаммед бин Салман в воскресном обращении.



Концепт подземной части города / Фото Bloomberg

Создание Neom является важной частью плана принца по диверсификации экономики крупнейшего в мире экспортера нефти. Анонсированный в 2017 году глобальный мегапроект по строительству умного города охватывает более 10 тысячквадратных миль в отдаленном районе на северо-западе страны. На сайте проекта город описывается как "новаторская и дерзкая мечта", которая станет центром новых технологий и бизнеса.

Однако с момента своего запуска он сталкивается со скептицизмом критиков и протестами граждан, вынужденных переехать, чтобы освободить место для строительства. Аналитики не считают замысел нереалистичным. По их словам, он сможет привлечь инвестиции, необходимые для региона, где уже имеются хорошо развитые транспортные и деловые хабы в Дубае, Абу-Даби и Катаре.

Согласно с заявлением принца, вблизи The Line создадут сверхскоростную транспортную линию. На любое путешествие по городскому массиву потребуется не более 20 минут.

Здесь также построят один из крупнейших аэропортов мира, сказал исполнительный директор Neom надует Аль-Наср в интервью телеканалу Al-Arabiya. Он не сообщил о сроках его строительства, отметив лишь, что аэропорт будет последним элементом линии.