Саудовская Аравия начала строить Neom – город будущего без автомобилей и шоссе

О намерениях Саудовской Аравии построить город Неом стало известно еще в 2017 году. Эта необычная структура протяженностью в 170 километров разместится вдоль одной линии и должна стать новым словом в дизайне городов, оригинальным видением и подходом к планированию публичных пространств. Как стало известно, после нескольких лет тщательного планирования его наконец-то начали строить.

Neom расположен на северо-западе королевства. Руководитель проекта Назми ан-Наср рассказал, что строители уже приступили к первым работам.

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Что известно

На данный момент начали прокладывать тоннели.

Вместо личного транспорта там планируется создать скоростную подземную транспортную систему. Благодаря ей преодолеть 170 километров можно будет за 20 минут. Энергию подземка будет получать из возобновляемых источников.

Город Neom / Фото проекта Neom

В основном пока проводятся работы по "перемещению песка и гор".

Поскольку работы только начались, речь не идет о каких-то уже готовых объектах. Выполнено менее одного процента от запланированного.

Город Neom / Фото проекта Neom

Строить город будут не с одной точки, а сразу с обоих его концов. Судя по изображениям и видео, которые публиковали в сети ранее, один из краев Neom упирается в Красное море, а другой доходит до гор. Причем примерно на середине его также будут пересекать горы.

Ролик о городе Neom: видео

Вокруг прямой линии будут распологатся островки из домов и публичных пространств.

Никаких дорог и автомобилей в исключительном городе не будет.

Город будет устроен слоями: верхний предназначен для жизни, средний для обслуживания города и поддержания его жизнедеятельности, а самый низкий – транспортный / Фото проекта Neom

На объекте, по его оценке, уже работают и живут более 1 500 строителей. В 2021 году планируется размещение первых жителей. Тогда же начнут принимать и первых туристов. Весь проект оценили более чем в 500 миллиардов долларов.