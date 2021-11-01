Саудовская Аравия начала строить Neom – город будущего без автомобилей и шоссе
Источник:Bloomberg
О намерениях Саудовской Аравии построить город Неом стало известно еще в 2017 году. Эта необычная структура протяженностью в 170 километров разместится вдоль одной линии и должна стать новым словом в дизайне городов, оригинальным видением и подходом к планированию публичных пространств. Как стало известно, после нескольких лет тщательного планирования его наконец-то начали строить.
Neom расположен на северо-западе королевства. Руководитель проекта Назми ан-Наср рассказал, что строители уже приступили к первым работам.
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Что известно
- На данный момент начали прокладывать тоннели.
Город Neom / Фото проекта Neom
- В основном пока проводятся работы по "перемещению песка и гор".
- Поскольку работы только начались, речь не идет о каких-то уже готовых объектах. Выполнено менее одного процента от запланированного.
Город Neom / Фото проекта Neom
- Строить город будут не с одной точки, а сразу с обоих его концов. Судя по изображениям и видео, которые публиковали в сети ранее, один из краев Neom упирается в Красное море, а другой доходит до гор. Причем примерно на середине его также будут пересекать горы.
Ролик о городе Neom: видео
- Вокруг прямой линии будут распологатся островки из домов и публичных пространств.
- Никаких дорог и автомобилей в исключительном городе не будет.
Город будет устроен слоями: верхний предназначен для жизни, средний для обслуживания города и поддержания его жизнедеятельности, а самый низкий – транспортный / Фото проекта Neom
На объекте, по его оценке, уже работают и живут более 1 500 строителей. В 2021 году планируется размещение первых жителей. Тогда же начнут принимать и первых туристов. Весь проект оценили более чем в 500 миллиардов долларов.