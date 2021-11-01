Neom расположен на северо-западе королевства. Руководитель проекта Назми ан-Наср рассказал, что строители уже приступили к первым работам.

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Что известно

На данный момент начали прокладывать тоннели.

В городе не будет автомобилей и шоссе. Вместо личного транспорта там планируется создать скоростную подземную транспортную систему. Благодаря ей преодолеть 170 километров можно будет за 20 минут. Энергию подземка будет получать из возобновляемых источников.

Город Neom / Фото проекта Neom

В основном пока проводятся работы по "перемещению песка и гор".

Поскольку работы только начались, речь не идет о каких-то уже готовых объектах. Выполнено менее одного процента от запланированного.

Город Neom / Фото проекта Neom

Строить город будут не с одной точки, а сразу с обоих его концов. Судя по изображениям и видео, которые публиковали в сети ранее, один из краев Neom упирается в Красное море, а другой доходит до гор. Причем примерно на середине его также будут пересекать горы.

Ролик о городе Neom: видео

Вокруг прямой линии будут распологатся островки из домов и публичных пространств.

Никаких дорог и автомобилей в исключительном городе не будет.

Город будет устроен слоями: верхний предназначен для жизни, средний для обслуживания города и поддержания его жизнедеятельности, а самый низкий – транспортный / Фото проекта Neom

На объекте, по его оценке, уже работают и живут более 1 500 строителей. В 2021 году планируется размещение первых жителей. Тогда же начнут принимать и первых туристов. Весь проект оценили более чем в 500 миллиардов долларов.