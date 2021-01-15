14 января стало известно, что Администрация Дональда Трампа ввела санкции против 9 китайских компаний, которые якобы сотрудничают с китайской оборонной отраслью. Среди них и известный в мире производитель смартфонов и техники Xiaomi.

Эта история очень напоминает ситуацию с техногигантом Huawei, в результате производитель не имеет возможности сотрудничать с Google, поэтому пришлось разработать собственный магазин приложений и даже фирменную ОС, что, конечно, повлияло и на пользователей. Однако ситуация с Xiaomi на самом деле отличается, пишет Android Authority.

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Стоит ли волноваться пользователям

Санкции, введенные против Xiaomi, отличаются от тех, которые были введены против Huawei.

Компания Huawei попала в черный список, в результате китайскому производителю запретили сотрудничать с американскими компаниями (например, Google и Qualcomm). Это привело к тому, что компания осталась без процессоров и операционной системы для своих мобильных устройств.

При этом Xiaomi сможет продолжить сотрудничество с американскими компаниями, поэтому Android останется доступным для пользователей Xiaomi, по крайней мере пока что. Санкции также не повлияют на цепочку поставок Xiaomi и не помешает продавать оборудование компании на территории США.

Свежие санкции предусматривают, что инвесторы из США, вложившиеся в эту компанию, обязаны избавиться там от своих долей.

Что говорит Xiaomi

Производитель сотрудничество с китайской оборонной отраслью отрицает. Там добавили, что работают, не нарушая законодательства.

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"Наша компания предоставляет товары и услуги для гражданского и коммерческого использования. Мы будем принимать соответствующие меры для защиты интересов компании и ее акционеров”, – говорят в Xiaomi.

Сейчас компания рассматривает потенциальные последствия санкций.