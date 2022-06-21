Как сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ, стоимость sim-карт для операторов связи в России выросла примерно в 3,5 раза . Поэтому сотовые операторы вынуждены были перейти на китайские аналоги.

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К этому моменту компания Yota уже ввела плату в 50 рублей за каждую sim-карту. В российских СМИ отмечают, что остальные операторы введут соответствующие изменения уже в ближайшее время.

Даже по просьбе пропагандистских СМИ ситуацию прокомментировать отказались почти все операторы. Только компания "МегаФон" назвала введение платы за sim-карты вынужденной мерой. По словам компании, это необходимо, чтобы частично компенсировать расходы, включая стоимость SIM-карт. Компания также подчеркнула, что стоимость sim-карт для российских пользователей выросла в разы.

Однако российские аналитики предполагают, что таким образом компании пытаются "создать новый источник дохода". То есть в России все, как всегда – компания в первую очередь заботится только о себе. В то же время аналитики не исключают возможности влияния использования параллельного импорта, когда чипы или sim-карты привычных производителей завозят неофициально, что неизбежно повышает расходы операторов.

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"Легализация" параллельного импорта

Если вы еще не слышали, то в России узаконили "серый импорт". Все из-за санкций, поскольку со страной, развязавшей кровавую войну, отказываются сотрудничать официальные поставщики и компании, поэтому нужно искать другие пути.

Это привело к тому, что стоимость компьютерной техники и электроники для конечного потребителя может возрасти на 20-50% в ближайшее время. А еще у России серьезные проблемы с некоторыми категориями товаров. В их числе премиальные модели бытовой техники, флагманские смартфоны, умные часы, игровые консоли и другая техника.