По данным российских СМИ, ссылающихся на заявления экспертов и источники знакомых с ситуацией, ряду мобильных операторов пришлось отложить сделки по продаже антенн мобильной связи на неопределенный срок, поскольку на фоне последних событий никто не способен купить портфели инфраструктуры.

По теме Ничего нового: российские продавцы техники скупают старые смартфоны для их перепродажи

В частности, речь идет о МТС, которая вынуждена отложить продажи своих вышек, хотя раньше закрытие сделки ожидалось до конца первого полугодия.

МТС стала последней компанией из крупных операторов мобильной связи, которые выделили активы антенн мобильных сетей в отдельный бизнес. По данным некоторых источников, МТС намеревалась дождаться продажи активов конкурентами и на этом фоне добиться продаж с максимальной выгодой, однако 2022 год внес коррективы в эти планы.

С началом войны в Украине проблемы возникли не только у МТС, но и у независимых участников рынка, поскольку поставки оборудования практически остановились из-за санкций и "нарушения логистических цепочек". При этом та самая "Сервис-Телеком" обязана обслуживать и кредиты, выделенные на уже приобретенную инфраструктуру.

Россия остается без 5G

Ожидалось, что стремительное развитие рынка обеспечит использование 5G-технологий, но на фоне событий, связанных с войной, появление связи пятого поколения в России откладывается на неопределенный срок.

Поэтому в ближайшее время Россия не может рассчитывать на поставки нового оборудования и, по крайней мере, в ближайшее время страна может забыть о развитии мобильной отрасли.