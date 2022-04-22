Санкции без санкций: в Steam решили возобновить выплаты российским разработчикам

Игровая платформа компании Valve нашла способ рассчитаться с разработчиками из России. Ранее Steam в рамках санкций отказалась оплачивать проекты российских студий.

Создатели игр из России получат деньги за проделанную работу несмотря на веденные ранее санкции. Для этого Valve разослали специальную инструкцию для разработчиков.

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Что предлагает Valve

Для того чтобы продолжить получать выплаты, разработчики должны указать сведения зарубежного банка-посредника. Совершать платежи на счета банков, попавших под санкции западных стран, Steam так же не может.

Разработчики могут получить невыплаченные деньги уже в апреле, если укажут дополнительную платежную информацию до 24 апреля.

В противном случае следующая оплата произойдет в конце мая 2022 года.

Разработчики должны указать SWIFT-код, название, страну, населенный пункт и адрес зарубежного банка-посредника.

Выплаты возобновили партнерам Steamworks и "Мастерской Steam".

Разработчики из Беларуси таких писем не получали, однако это, судя по всему, только вопрос времени.