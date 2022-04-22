Создатели игр из России получат деньги за проделанную работу несмотря на веденные ранее санкции. Для этого Valve разослали специальную инструкцию для разработчиков.

Интересно Неоднозначно: Valve объяснила, почему заблокировала выплаты разработчикам из Украины, России и Белоруссии

Что предлагает Valve

Для того чтобы продолжить получать выплаты, разработчики должны указать сведения зарубежного банка-посредника. Совершать платежи на счета банков, попавших под санкции западных стран, Steam так же не может.

Разработчики могут получить невыплаченные деньги уже в апреле, если укажут дополнительную платежную информацию до 24 апреля.

В противном случае следующая оплата произойдет в конце мая 2022 года.

Разработчики должны указать SWIFT-код, название, страну, населенный пункт и адрес зарубежного банка-посредника.

Выплаты возобновили партнерам Steamworks и "Мастерской Steam".

Разработчики из Беларуси таких писем не получали, однако это, судя по всему, только вопрос времени.

Напомним. Ранее Steam отказала в выплате средств разработчикам из России, Белоруссии. Самое удивительное было то, что под санкции попала и Украина. Сначала компания отмалчивалась о такой неоднозначной позиции, однако когда украинские разработчики и обычные геймеры начали штурмовать соцсети Valve, дала объяснение.