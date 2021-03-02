Comic-Con в Сан-Диего снова пройдет в онлайн-формате. Об этом объявили организаторы выставки. Это уже второй раз, когда выставку переносят в цифровое пространство из-за пандемии коронавируса.

Мероприятие планируют на 23 – 25 июля. Авторы не уверены, что посетители будут готовы к этому времени собираться большими группами. Поэтому снова планируют провести трехдневный Comic-Con@Home, где снова будет серия трансляций и онлайн-площадок.

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Что известно

Хотя нас поддерживает развертывание вакцины и увеличивается количество людей, которые прививаются, похоже, что в июле еще будет слишком рано для безопасного проведения события такого масштаба, как Comic-Con,

– сказали организаторы в заявлении.

При этом они рассчитывают провести еще одно мероприятие в ноябре – уже в обычном формате.

Открытым вопросом для выставки этого года остается контент, ведь после перехода в онлайн студии начали проводить собственные фестивали в духе DC FanDome, тогда как Disney сосредоточилась на D23. Поэтому остается только ждать оглашения расписания.

San Diego Comic-Con – крупнейшая фан-конвенция в Северной Америке для фанатов комиксов, которая предусматривает встречи с издателями, писателями и художниками, тематические игры, косплей и тому подобное. В среднем ее ежегодно посещали до 130 тысяч человек.