Самый мощный Android-смартфон будет стоить вам вдвое меньше чем iPhone 12 Pro Max

Несмотря на то, что сегодня флагманские смартфоны в первую очередь определяет топовая камера, для многих пользователей наибольшее значение играет все-таки производительность. А ее, как ни крути, определяет именно топовый процессор. Однако, самый мощный смартфон – не значит самый дорогой, хоть это и не кажется логичным.

Какой смартфон самый мощный

Согласно рейтингу, который регулярно формируют создатели бенчмарка AnTuTu, Black Shark 4 Pro от Xiaomi на сегодня является самым мощным смартфоном на рынке.

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Смартфон выдает невероятные 830 тысяч баллов в синтетическом тесте. Это абсолютный рекорд для отрасли, потому что ближайший конкурент Black Shark 4 Pro – OnePlus 9 Pro – набирает в целом 828 тысяч баллов.



Самый мощный Android-смартфон Black Shark 4 Pro / Фото Xiaomi

Такой уровень производительности Black Shark 4 Pro достигается благодаря топовому сочетанию ключевых аппаратных компонентов. В его основе лежит процессор Snapdragon 888, мощнее которого на рынке Android-смартфонов просто нет, а объем оперативной памяти составляет 16 ГБ.

На сегодня больше нет ни у кого. Ну, а для связки такого сочетания используется продвинутое ПО на базе нейросетей, которое разгоняет смартфон в играх, активируя игровой режим, эффективно распределяя вычислительный потенциал.

Цена

Стоит топовая версия Black Shark 4 Pro с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти примерно 27 тысяч гривен. Конечно это не дешево, однако стоит отметить, что это почти вдвое дешевле чем iPhone 12 Pro Max. Кроме того у Black Shark 4 Pro есть упрощенная версия, которая лишь несколько уступает старшему брату в мощности, но стоит почти в два раза дешевле.