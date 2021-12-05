Самый дорогой электромобиль в мире: Hennessey анонсировала шестиколесный гиперкар

Автомобильная компания Hennessey Performance Engineering из Техаса представила Project Deep Space – концепт электрического гиперкара с шестью колесами и шестью двигателями общей мощностью 2 400 лошадиных сил. Hennessey намерена выпустить лишь 105 таких машин. Один экземпляр будет стоить покупателям 3 миллиона долларов – решение компании станет самым дорогим электромобилем в мире.

Представленная концепция Hennessey состоит из нескольких "шестерок" – длина электромобиля составляет шесть метров, у него шесть колес и шесть электродвигателей. Электрическая трансмиссия обещает компенсировать внушительные габариты Deep Space, а двигатели обеспечат разгон до 320 км/ч. О батареи пока ничего не сказано, как и о том, на сколько ее хватит при такой мощности и количестве двигателей.

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По словам разработчиков, внешний вид и необычные инженерные решения – это не дизайн ради "вау-эффекта". Специалисты Hennessey вдохновлялись самолетами и ракетами, поэтому в процессе проектирования сделали ставку на аэродинамические характеристики гиперкара.

Конфигурация из шести колес, каждое из которых подключено к собственному электродвигателю, позволит сделать их тоньше и предложить клиентам лучшую аэродинамику в отрасли,

– рассказал основатель и гендиректор компании Джон Хеннесси.

В качестве основного материала корпуса выбрано углеродное волокно – из-за небольшого веса и высокой прочности. Эффективный материал также позволит компании ставить в машину большие открывающиеся двери в формате "крыло чайки" – это самые широкие автомобильные двери на рынке, отметили в Hennessey.

Что касается салона, то компания решила освободить как можно больше места для водителя и пассажиров, поэтому расставила сиденья в шахматном порядке. При этом кресло водителя расположено по центру, следующие два места установлены параллельно, а последнее сиденье снова находится в центре салона.

Электрический гиперкар Project Deep Space будет выглядеть примерно так​ / Фото Hennessey

"Наша новая модель переворачивает концепцию электрических гиперкаров с ног на голову и демонстрирует философию дизайна "искусство сокращения". Объединив стремления Hennessey к производительности с люксовыми автомобильными решениями, мы предложим клиентам лучшее из обоих миров – с местом для водителя по центру, достаточным пространством для пассажиров, большим багажником и лучшими в своем классе характеристиками", – заявил главный дизайнер Hennessey Натан Малиник.

Project Deep Space от Hennessey: смотрите видео

Компания планирует завершить работу над проектом и перейти к мелкосерийному производству