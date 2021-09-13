Мост расположен в городе Неймеген, Нидерланды. Он был напечатан слой за слоем на специализированном бетонном заводе Saint Gobain Weber Beamix и реализован строительной группой BAM. Мост вписывается в новый концепт парка De Geologenstrook, где преобладают округлые формы. Длина самого длинного в мире бетонного моста, напечатанного на 3D-принтере – 29 метров.

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Бетон наносился прослойка за прослойкой / Фото Eindhoven University of Technology



Установка моста / Фото Eindhoven University of Technology



Готовая конструкция / Фото Eindhoven University of Technology

Подробнее о напечатанном велосипедном мосте

Это не только самый длинный, но и самый большой бетонный мост в мире, в отношении которого архитектор имел полную свободу действий. Michiel van der Kley мог свободно творить дизайн, не будучи ограниченным "классическими" преградами, которые встречают при проектировании и строительстве.

Преимущество 3D-строительства заключается в том, что мосты можно построить гораздо быстрее, чем "классическим" методом, с большей гибкостью и большим пространством для индивидуальных дизайнерских решений. Они также более устойчивы, поскольку требуется меньше бетона.

Кроме моста в городе Неймеген, с помощью 3D-принтера был построен мост в Амстердаме.

Кроме мостов строятся целые дома, целые микрорайоны.

Тем временем австралийские ученые готовятся печатать кости прямо в теле человека.

А японские – печатают говядину.

Это свидетельствует, что все больше отраслей заинтересованы в перспективной технологии, которая упростит и ускорит различные процессы: от строительства до лечения.