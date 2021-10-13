Самый дешевый 5G смартфон на рынке: Nokia представила модель G300 – характеристики и цена

HMD Global представила для американского рынка смартфон Nokia G300. Несмотря на невысокую цену, он предлагает возможности подключения к сетям пятого поколения (sub-6).

Что известно о самом дешевом 5G смартфоне

Устройство поддерживает пространственное аудио от OZO Audio, оснащен сканером отпечатков пальцев в боковой кнопке и "чистым" Android 11. Nokia G300 появится в продаже в США уже в этом месяце по цене 199 долларов.

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Характеристики Nokia G300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты 169,41×78,43×9,28 мм

169,41×78,43×9,28 мм Дисплей 6,52", HD+, LCD

6,52", HD+, LCD Камера 16 Мп, f/1,8 (основна)+5 Мп, f/2,2 (широкоугольная)+2 Мп, f/2,4 (датчик глубини)+8 Мп (фронтальна)

16 Мп, f/1,8 (основна)+5 Мп, f/2,2 (широкоугольная)+2 Мп, f/2,4 (датчик глубини)+8 Мп (фронтальна) Комунікації USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G, NFC

USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G, NFC Цвет Meteor Grey

Meteor Grey Процессор 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 480, 2,0 ГГц, Adreno 619L

8-ядерный Qualcomm Snapdragon 480, 2,0 ГГц, Adreno 619L Память 4 ГБ оперативной, 64 ГБ постоянной, слот для microSD

4 ГБ оперативной, 64 ГБ постоянной, слот для microSD Батарея 4470 мАг, Quick Charge 3.0 (18 Вт)

4470 мАг, Quick Charge 3.0 (18 Вт) Операционная системаAndroid 11

Фото Nokia G300



Смартфон Nokia G300 – самый дешевый 5G устройство от финского бренда / Фото Nokia

К другим особенностям новинки стоит отнести наличие 3,5-мм разъема для наушников, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения на правой грани и модуль NFC. Благодаря последнему можно бесконтактным способом оплачивать покупки с помощью смартфона.