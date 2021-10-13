Самый дешевый 5G смартфон на рынке: Nokia представила модель G300 – характеристики и цена
Источник:GSMArena
HMD Global представила для американского рынка смартфон Nokia G300. Несмотря на невысокую цену, он предлагает возможности подключения к сетям пятого поколения (sub-6).
Что известно о самом дешевом 5G смартфоне
Устройство поддерживает пространственное аудио от OZO Audio, оснащен сканером отпечатков пальцев в боковой кнопке и "чистым" Android 11. Nokia G300 появится в продаже в США уже в этом месяце по цене 199 долларов.
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Характеристики Nokia G300
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Габариты169,41×78,43×9,28 мм
- Дисплей6,52", HD+, LCD
- Камера16 Мп, f/1,8 (основна)+5 Мп, f/2,2 (широкоугольная)+2 Мп, f/2,4 (датчик глубини)+8 Мп (фронтальна)
- КомунікаціїUSB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G, NFC
- ЦветMeteor Grey
- Процессор8-ядерный Qualcomm Snapdragon 480, 2,0 ГГц, Adreno 619L
- Память4 ГБ оперативной, 64 ГБ постоянной, слот для microSD
- Батарея4470 мАг, Quick Charge 3.0 (18 Вт)
- Операционная системаAndroid 11
Фото Nokia G300
Смартфон Nokia G300 – самый дешевый 5G устройство от финского бренда / Фото Nokia
К другим особенностям новинки стоит отнести наличие 3,5-мм разъема для наушников, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения на правой грани и модуль NFC. Благодаря последнему можно бесконтактным способом оплачивать покупки с помощью смартфона.