Самый быстрый и самый дорогой электромобиль Tesla: Илон Маск представил Model S Plaid

Состоялась официальная презентация самой быстрой версии электромобиля Tesla Model S в спецификации Plaid. Электромобиль получил новый интерьер, более эффективную силовую установку с увеличенной скоростью зарядки, а также бортовую развлекательную систему, способную потягаться с актуальными игровыми консолями.

Особенности новой Tesla Model S Plaid

Силовая установка электрокара на базе трех электродвигателей на пике способна выдавать совокупную мощность в 1020 лошадиных сил. Как пояснил в ходе презентации Илон Маск, для улучшения моментной характеристики электродвигателей пришлось разработать технологию покрытия медной обмотки ротора с помощью углеволокна.

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Технически эта задача была не самой простой, поскольку оба материала имеют разные коэффициенты теплового расширения, поэтому изоляция должна иметь сильный предварительный натяг. Для производства подобных электродвигателей Tesla была вынуждена разработать новое оборудование, которое используется для нанесения покрытия на обмотку ротора.



Электродвигатель Model S Plaid / Скриншот

На уровне тяговых батарей улучшения в Tesla Model S Plaid тоже предусмотрены, но на презентации этому не уделили должного внимания. Коэффициент лобового сопротивления кузова был снижен до 0,208, и это самый низкий показатель среди серийных автомобилей. Лучшая аэродинамика позволяет как добиться экономии заряда батарей, так и достичь более впечатляющих скоростных характеристик.

Заявленной скорости в 320 км/ч, кстати, машина сможет достигать только при использовании колесных дисков и шин особого дизайна, которые можно будет купить только с осени текущего года. Другие динамические характеристики не изменились с момента их формального раскрытия.

К скоростному пределу в 100 км/ч электромобиль приближается за 1,99 секунды, а расстояние в четверть мили (402 метра) преодолевает за 9,23 секунды при скорости 248 км/ч.



Скоростные характеристики Tesla Model S Plaid / Фото Tesla

Неожиданные новшества

Сюрпризом презентации стал доработанный тепловой насос, который используется для более эффективного перераспределения тепловой энергии. Силовая установка Tesla при работе выделяет тепло, его можно использовать для обогрева салона и тяговой батареи в холодную погоду.

Усовершенствованный тепловой насос в Tesla Model S Plaid позволяет увеличить запас хода на 30% зимой, а также на 50% сокращает расход электроэнергии на обогрев салона. Увеличенный радиатор системы охлаждения, помимо прочего, позволяет улучшить результативность последовательных заездов на время, поскольку силовая установка будет быстрее охлаждаться и не будет терять эффективность.

Зарядная система

Скоростная зарядка тоже получила улучшения, теперь Tesla Model S способна заполнять запас энергии на 300 километров пробега за пятнадцать минут. Незадолго до начала поставок компания отменила выпуск более дорогой версии Plaid+ с увеличенным запасом хода, и теперь электромобиль данной серии можно купить только в варианте с аккумуляторной батареей, обеспечивающей пробег в 624 километра без подзарядки.

Tesla Model S Plaid внутри

В следующем квартале Tesla сможет выпускать по, а пока объемы производства ограничиваются несколькими сотнями штук в неделю.

Интерьер Tesla Model S Plaid стал просторнее за счет переработанных сидений первого и второго ряда, в нем используется три интерактивных дисплея, центральный диагональю 17 дюймов и с альбомной ориентацией.

Интерфейс пришлось серьезно переработать, теперь пользователь имеет возможность настраивать его элементы под свои предпочтения, перетаскивая нужные элементы. Пассажиры заднего ряда получили возможность не только развлекаться играми на собственном дисплее, встроенном в заднюю часть центральной консоли, но и заряжать смартфоны беспроводным способом.

Интерьер Tesla Model S Plaid / Фото Tesla

В сети пожалуй больше всего внимания досталось "штурвалу" нового электрокара, однако именно ему на презентации уделили меньше всего внимания. Маск лишь напомнил, что функция автоматического переключения режимов работы трансмиссии позволит отказаться от традиционного селектора, поскольку автопилот сможет сам угадывать моменты переключений.

Можно ли будет при заказе получить обычный руль круглой формы, пока не уточняется, но обновленные Tesla Model S на дорогах встречаются с элементами управления в двух вариантах исполнения.

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Обновленная аудиосистема

Tesla поработала и над улучшением звучания штатной аудиосистемы, а тишины в салон должны добавить специально разработанные стеклянные панели. Первые 25 экземпляров Model S Plaid уже отправились к владельцам, машина доступна для заказа на сайте Tesla по цене от 129 990 долларов без учета дополнительных опций.