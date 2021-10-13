Самые старые следы гомининов оказались еще древнее, чем считалось

Гоминини – это триба, в которую входят люди и все наши ближайшие предки: австралопитеки, неандертальцы, шимпанзе. Ученые находят по всему старому миру множество разнообразных костей, которые помогают им классифицировать наших предков и понять, где и как они жили. Но открытие на острове Крит бросает вызов некоторым парадигмам.

В 2002 году в западной части острова Крит были открыты неизвестные отпечатки ног. Они сохранились в отложениях Trachilos и принадлежат явно гомининам – фактически, нашим предкам. В 2017 году их возраст оценили в 5,7 миллиона лет. В этом и заключается проблема – согласно современным представлениям антропологов, ранние гоминини никогда не покидали Африки. 5,7 миллиона лет – это даже больше, чем время, когда жил ардипитек, который был предком австралопитеков афарских, наших прямых предков.

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Окаменелые отпечатки стоп гоминини / фото Proceedings of the Geologists' Association

Новое исследование отпечатков неизвестных гоминини

В науке часто бывает так, что чье-то фантастическое и феноменальное открытие опровергают дальнейшие более тщательные исследования. Часто за эту работу, проверку фактов, берутся целые международные группы ученых. Критские отпечатки не стали исключением – за проверку взялись ученые из многих стран мира.

Они обнаружили, что отпечаткам действительно не 5,7 миллиона лет. Проведя новые датировки, оказалось, что они еще старше – возраст вырос примерно до 6,05 миллиона лет. Ученые предполагают, что следы мог оставить так называемый оррорин. Этот вид ряда приматов жил как раз в то время. Проблема в том, что мы очень мало знаем об оррорине. Некоторые считают его старейшим пращуром трибы гоминини.



Лучше всего сохраненные отпечатки: фотография, лазерное сканирование, сканирование с интерпретацией / Фото Proceedings of the Geologists' Association

Теперь следует ожидать критические статьи оппонентов. Ведь многие сомневаются, что ранние гоминини смогли покинуть Африку и добраться до Крита. Хотя следует заметить Крит тогда был соединен с Грецией, а незадолго (в геологических мерках) до того Средиземное море было гораздо мельче, или вообще пересыхало – этот период известен как Мессинский пик солености. Ученые не уверены в тех временах, однако вполне возможно, что древние гоминини могли пересечь высохшее море и добраться до Европы.