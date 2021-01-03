Пользователи неохотно переходят на новые версии продуктов, отдавая предпочтение привычным системам и ресурсам. Так, устаревший браузер Internet Explorer до сих пор занимает большую долю рынка, несмотря на то, что компания Microsoft пытается различными способами перевести всех на более новый Edge. Оказалось, аналогичная ситуация и с Windows XP.

Аналитические компании NetMarketShare и StatCounter поделились данными о количестве установленных версий Windows на компьютерах 2020 года. Windows 7 до сих пор находится в лидерах. Об этом пишет издание Windows Latest.

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Статистика пользования Windows

14 января 2020 года Microsoft прекратила выпускать критические обновления безопасности и оказывать техническую поддержку пользователям Windows 7. Компания предлагала всем пользователям этой версии операционной системы бесплатно (при наличии лицензии) перейти на Windows 10. Однако миллионы людей отказались от этого предложения!

На данный момент, по статистике StatCounter, Windows 7 установлена ​​на 17,6 процента Windows-компьютеров в мире. В 2019 году доля составляла 25,56 процента. То есть после окончательного прекращения поддержки доля снизилась всего на 8 процентов.



Данные StatCounter / Скріншот windowslatest

А вот NetMarketShare предоставляет несколько иные цифры. По их информации доля Windows 7 составляет сейчас 21 процент, и это на 10 процентов меньше по сравнению с их данными за 2019 год.



Данные NetMarketShare / Скріншот windowslatest

Доминирование Windows 7 на рынке, возможно, связано с тем, что многие организации, которые приобрели лицензию на систему, не спешат обновляться на Windows 10, чтобы избежать дополнительных расходов, связанных с обновлением ПК и необходимостью дополнительного обслуживания. Кроме того, практически весь существующий софт продолжает выпускаться в том числе и для Windows 7.

Парадоксально, но в обоих отчетах в пятерке самых популярных версий продолжает находиться Windows XP. Но ее доля сильно упала и составляет менее 1 процента.