Instagram стал в Украине популярнее Facebook

Коммуникационное агентство plusone опубликовало результаты исследования присутствия соцсетей в Украине. В частности, назвали самые популярные ресурсы среди разных возрастных категорий.

Согласно отчету, Instagram впервые за время работы в Украине опередил Facebook по количестку пользователей.

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Результаты

За последние полгода украинская аудитория Facebook увеличилась на 800 тысяч – до 16,8 миллиона пользователей.

Instagram же вырос сразу на 2,3 миллиона – до 17,3 миллиона пользователей.

Также на 3,8 миллиона увеличилась аудитория тех, кого можно охватить рекламными инструментами Meta – до 27,8 миллиона.

Общая аудитория (пользователи от 13 лет) самых популярных в Украине соцсетей / Фото plusone

Что касается аудитории от 18 лет, то здесь картина не сильно меняется. Наибольшую аудиторию имеет YouTube, за ним следуют Facebook, Instagram и TikTok соответственно.

Аудитория YouTube, Facebook, Instagram и TikTok / Фото plusone

Наконец, самое интересное: распределение популярности соцсетей среди возрастных категорий.

Аудитория в возрасте 18-24 года предпочитает TikTok . На втором месте для молодых людей Instagram

. На втором месте для молодых людей Instagram Среди пользователей от 25 до 34 лет самым популярным является YouTube . Второе место здесь досталось Instagram.

. Второе место здесь досталось Instagram. Аналогичная ситуация и у категорий 35-44 года, 45-54 и 55+ – все они в большей степени смотрят YouTube. Однако во всех трех случаях второе место занял уже Facebook.



Распределение популярности соцсетей среди возрастных категорий / Фото plusone

Получить доступ к полным детализированным результатам исследования можно по ссылке в источнике.