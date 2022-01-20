Согласно отчету, Instagram впервые за время работы в Украине опередил Facebook по количестку пользователей.
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Результаты
- За последние полгода украинская аудитория Facebook увеличилась на 800 тысяч – до 16,8 миллиона пользователей.
- Instagram же вырос сразу на 2,3 миллиона – до 17,3 миллиона пользователей.
- Также на 3,8 миллиона увеличилась аудитория тех, кого можно охватить рекламными инструментами Meta – до 27,8 миллиона.
Общая аудитория (пользователи от 13 лет) самых популярных в Украине соцсетей / Фото plusone
Что касается аудитории от 18 лет, то здесь картина не сильно меняется. Наибольшую аудиторию имеет YouTube, за ним следуют Facebook, Instagram и TikTok соответственно.
Аудитория YouTube, Facebook, Instagram и TikTok / Фото plusone
Наконец, самое интересное: распределение популярности соцсетей среди возрастных категорий.
- Аудитория в возрасте 18-24 года предпочитает TikTok. На втором месте для молодых людей Instagram
- Среди пользователей от 25 до 34 лет самым популярным является YouTube. Второе место здесь досталось Instagram.
- Аналогичная ситуация и у категорий 35-44 года, 45-54 и 55+ – все они в большей степени смотрят YouTube. Однако во всех трех случаях второе место занял уже Facebook.
Распределение популярности соцсетей среди возрастных категорий / Фото plusone