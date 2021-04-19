Опросив 2005 респондентов, Институт обнаружил, что 27% украинцев вообще не используют мобильный телефон для обмена сообщениями. Те респонденты, которые пользуются телефоном, могли выбрать следующие варианты ответов: Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Twitter.
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Самые популярные приложения в Украине / Фото Рexels
Самые популярные приложения для переписки в Украине
- Наиболее распространенным среди населения приложением для обмена информации стал Viber, которым пользуются почти 66% респондентов. Приложение лидирует среди всех возрастных групп.
- Второе место занимает Facebook Messenger, который используют почти 35% опрошенных. Однако лидирует приложение не везде. В возрастной категории "18-29 лет" второе место занимает Telegram, который используют 45% пользователей. Также в возрастной группе "70 лет и старше" опрошенные больше пользуются WhatsApp, чем Facebook Messenger.
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- Третье место по количеству пользователей занимает Telegram – ему доверяют 24,2% пользователей. Это приложение, как ранее отмечалось, занимает вторую позицию среди возрастной категории "18-29 лет".
- Четвертое и пятое место занимают WhatsApp и Twitter соответственно. Интересно, что в опросы не попали такие популярные средства коммуникации, как Instagram и TikTok.