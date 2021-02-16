Мобильный оператор "Киевстар" проанализировал, какими мессенджерами и соцсетями активнее всего пользуются его абоненты. Для исследования использовали обобщенные и обезличенные данные о мобильном дата-трафике в сети оператора.

Популярный мессенджер

Самым популярным мессенджером является Viber. Здесь без сюрпризов – этот мессенджер уже не первый год пользуется очень высоким спросом среди украинцев.

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Как подсчитали в "Киевстаре", ежемесячно им пользуется 12 миллионов абонентов. Далее в рейтинге идут Facebook Messenger с 11 миллионов пользователей Telegram из 6 миллионов и WhatsApp примерно с 5 миллионов.

Рейтинг соцсетей в Украине / Фото Киевстар

Самая популярная соцсеть

Рейтинг соцсетей возглавляют Facebook и YouTube, ими ежемесячно пользуется примерно по 13 миллионов абонентов "Киевстар". Instagram пользуются чуть меньше – 10 миллионов человек. На третьем месте-платформа Twitter с 7 миллионами, а замыкает рейтинг самых популярных Tik Tok с 5,5 миллиона.

Интересно, что в рейтинге по продолжительности использования лидирует Tik Tok. В среднем, абонементы проводят в соцсети по 88 минут в день. А каждый десятый пользователь проводит в этом приложении более 4 часов в день. YouTube смотрят в среднем 54 минуты в день, а в Facebook пользователи проводят по 44 минуты.