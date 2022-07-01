Сервис AnTuTu представил свежий рейтинг самых мощных смартфонов

Популярный сервис для тестирования производительности устройств AnTuTu опубликовал обновленный рейтинг мощности Android-смартфонов. Если раньше в топе был только процессор Snapdragon 8 Gen1, то теперь у него появился конкурент.

Отметим, что такой рейтинг сервис составляет ежемесячно, а также подводит итоги в конце года. В этот раз в списке лидеров оказался чип Dimensity 9000 от MediaTek.

Интересно Доступные и мощные: рейтинг производительных смартфонов от Antutu

Рейтинг самых продуктивных

На первом месте оказался Black Shark 5 Pro со средним баллом 1040111. Это игровой смартфон, созданный с акцентом на мощности. Он построен на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, получил 16 гигабайтов оперативной и 512 гигабайтов постоянной памяти.

со средним баллом 1040111. Это игровой смартфон, созданный с акцентом на мощности. Он построен на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, получил 16 гигабайтов оперативной и 512 гигабайтов постоянной памяти. Второе место – за Nubia Red Magic 7 Pro со средним баллом 1031867. Среди его преимуществ называют эффективную схему рассеяния тепла с воздушным охлаждением, однако это сказывается на потреблении энергии. Смартфон также работает на Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

со средним баллом 1031867. Среди его преимуществ называют эффективную схему рассеяния тепла с воздушным охлаждением, однако это сказывается на потреблении энергии. Смартфон также работает на Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Тройку замыкает Lenovo Legion Y90, еще один флагман на Snapdragon 8 Gen1.



Самые производительные Android-смартфоны / Инфографика AnTuTu

Шестое и седьмое место в рейтинге забрали смартфоны на процессоре Dimensity 9000. Это Vivo X80 и Oppo Find X5 Pro соответственно. Оба смартфона показывают примерно одинаковый результат в тестах.

Статистика собрана в период с 1 по 30 июня 2022 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов – модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.