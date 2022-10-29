24 канал подготовил подборку самых интересных новостей недели в области науки, с которыми стоит ознакомиться. Мы собрали все самое интересное в одном месте, чтобы вы не упустили ничего интересного.

К теме Ученые обнаружили вещество, которое двигалось в семь раз быстрее света: это невозможно то что же произошло

Началось строительство города будущего – лежащего небоскреба The Line

В Саудовской Аравии началось строительство масштабного комплекса – зеркального лежащего небоскреба протяженностью в 170 километров. The Line – именно такое название имеет комплекс – является элементом города будущего под названием Neom.

Проект, согласно заявлениям королевства на момент объявления, будет полностью свободным от автомобилей и будет иметь нулевые выбросы в атмосферу.

Строительство "Линии" снято с дрона: смотрите видео

Проект еще на этапе планирования вызвал немало критики и споров, а когда дошло до дела, к смертной казни приговорили нескольких членов местного племени, которые отказались покидать свои дома, оказавшиеся на линии строительства.

Об этом и других деталях строительства футуристического города будущего читайте в нашем материале.

Исследователям удалось превратить воду в металл, хотя это считалось невозможным.

Группа ученых под руководством Павла Юнгвирта из Чешской академии наук сумела наделить чистую воду свойством металла. Раньше это считали невозможным. Из идеального изолятора она превратилась в проводник электрического тока.

Наделить воду такими свойствами удалось лишь при невероятно высоком давлении в 48 мегабаров. Это крайне сложно реализовать, а потому и исследовать такую "металлическую воду" было практически невозможно. Теперь благодаря новому исследованию ученые могут наблюдать фазовый переход воды в металл в обычных условиях.

Ученые превратили обычную воду в металл: смотрите видео

В ходе эксперимента капля воды приобрела золотистый цвет и стала проводником, что было подтверждено с помощью двух различных технологий спектроскопии. Время существования такой капли невелико, но достаточно для проведения измерений.

Детали эксперимента и при каких условиях он проводился, читайте на Техно 24.

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Новая фаза материи

Физики выпустили серию лазерных импульсов, имитирующих последовательность Фибоначчи, на квантовом компьютере и создали новую фазу материи. Предполагают, что она значительно надежнее в сохранении информации, чем нынешние методы.

Это настоящий научный прорыв, который может сделать квантовые компьютеры гораздо более надежными, поскольку текущий метод удержания кубитов в их квантовом состоянии ненадежен.

Достижение действительно поразительно. Обо всех деталях и комментариях ученых, принимавших участие в эксперименте, читайте в нашей отдельной новинке на эту тему.

Котам часто плевать на нас, а еще им нравится когда мы мыло разговариваем с ними

Именно такие выводы можно сделать из эксперимента, проведенного учеными, которые анализировали поведение 16 пар владельцев и кошек. Оказалось, что коты способны различать тембры и интонации, понимать, когда к ним обращается хозяин и знать, что обращаются именно к ним.

Оказалось, что в массе случаев им просто плевать, что с ними вообще пытаются установить контакт. Хотя они охотно реагируют на владельцев, если они пытаются имитировать кошачьи звуки и пытаются общаться с ними милыми голосами.

Короче, коты ведут себя как коты и ничего в этом необычного. А если вам хочется узнать больше об эксперименте, читайте об этом здесь.

Ученые передали данные на скорости вдвое больше пропускной способности всего интернета

Исследователям удалось передать данные со скоростью 1,84 петабайта в секунду. Это почти вдвое больше, чем глобальный интернет-трафик за тот же промежуток времени.

Таким образом, удалось побить предыдущий рекорд по передаче данных с помощью одного источника света и оптического чипа в один петабит в секунду. И чтобы объяснить это количество в перспективе, петабит равен одному миллиону гигабит. Один гигабит, или 1000 мегабит, – это примерно самая быстрая скорость загрузки данных, которую можно купить за деньги для большинства домохозяйств.

Скорость действительно невероятная, однако до применения технологии на практике еще далеко. Хотя перспектива немалая, возможности следует протестировать в полевых условиях, так сказать. Больше об открытиях, как проходил эксперимент и передаваемых, читайте в отдельном материале.

Читайте на сайте Радиоактивные отходы из Мангеттенского проекта обнаружили в одной из школ США

С помощью МРТ и специального алгоритма ученым удалось прочесть мнения человека

Действительно поразительное открытие совершили исследователи из Техасского университета. Они утверждают, что создали алгоритм-дешифратор, который может реконструировать мнения человека. Для этого он отслеживает мозговую активность посредством обычного МРТ-сканера.

Интересно, что отслеживается активность изменений кровотока, а не отдельных нейронов, которая является "шумной" и трудно расшифровывается – для расшифровки более широких настроений или семантики того, о чем думали трое испытуемых во время прослушивания 16 часов подкастов и радиопередач.

Хотя эксперимент до сих пор проверяется, ознакомившиеся с результатами ученые остались в восторге. Обо всех особенностях и деталях эксперимента можно прочитать в отдельной новости по теме.

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