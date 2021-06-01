10 самых холодных мест на Земле

После жаркого лета большинство людей ждет наступления зимы. Катание на санях и лыжах, игра в снежки, мороз – такие вещи были неотъемлемым атрибутом зимы. Но есть на планете Земля места, где мороз настолько силен, что редкий закаленный альпинист туда поедет.

Холодных мест существует много. Где-то морозы приходят сезонно, а где-то температура не поднимается выше -40 градусов по Цельсию. Предлагаем к просмотру подборку мест, где были зафиксированы исторические минимумы температур.

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Арктика / Фото Unsplash

10 самых холодных мест на планете Земля

10 место – заброшенное село Снаг, Юкон, Канада

Территория Юкон – это одно из самых холодных мест Северной Америки. В 1947 году в селе Снаг была зафиксирована рекордно низкая температура, которая составила -62,7 градуса по Цельсию.



Село было расположено недалеко от границы с США / Скриншот с Google Maps

9 место – заброшенная научная полярная станция Великобритании North Ice, Гренландия

Пусть название этого крупнейшего на Земле острова не вводит вас в заблуждение. Зелени там мало. Однако много холода.

В 1954 году на станции зафиксировали рекордный показатель низкой температуры, который составил -66,1 градуса по Цельсию.



Станция британских полярников располагалась на бескрайних ледниках Гренландии / Скриншот с Google Maps

8 место – поселок Оймякон, Россия

Оймякон – это один из "полюсов холода". Это самое холодное место на Земле, где есть постоянное население.

В 1933 году на местной метеостанции была зафиксирована температура -67,8 градуса по Цельсию.



Собаки на метеостанции в Оймяконе / Фото Илья Варламов

7 место – город Верхоянск, Россия

Верхоянск – маленький город куда в последние годы существования Российской Империи отправляли неугодных людей в ссылку. Соперничает с Оймяконом за первенство в звании "Полюс холода".

В 1892 году в Верхоянске была зарегистрирована рекордно низкая температура, которая составила -67,8 градуса по Цельсию.



Верхоянск в 2020 году / Фото Илья Варламов

6 место – научно-исследовательская станция Klinck, Гренландия

В 1954 году на ледниках Гренландии зарегистрировали исторический минимум -66,1 градуса по Цельсию. Но остров не стал останавливаться на достигнутом и в 1991 году обновил рекорд. Новый минимум зафиксированной температуры составил -69,6 градуса по Цельсию.



Место расположения научно-исследовательской станции Klinck / Фото Polarjournal

5 место – гора Денали, Аляска

Самая высокая гора Северной Америки, которая когда-то называлась Мак-Кинли. Это очень холодное место. Термометры регулярно фиксируют температуры в диапазоне от -50 градусов до -70 градусов по Цельсию.

Самая низкая отметка, которую показал термометр достигала -73 градуса по Цельсию.



Гора Денали, Аляска / Фото Unsplash

4 место – Купол Аргуса, Антарктида

Купола Аргуса, или Купол А – это один из ледниковых щитов Антарктиды и самое высокое место на континенте. Типичный день на Куполе – это ветер и мороз. Некоторые исследователи утверждают, что температура поверхности может опускаться до -98 градусов по Цельсию.

Но самая низкая зарегистрированная температура немного выше, и достигала отметки -82,5 градуса по Цельсию.



Безрадостный пейзаж Купола Аргуса / Фото Wondermondo

3 место – станция "Амундсен-Скотт", Южный полюс, Антарктида

Южный полюс Земли – место суровое. На нем расположена научно-исследовательская станция, названная в честь покорителей полюса Руаля Амундсена и его оппонента Роберта Скотта.

Самая низкая зарегистрированная температура достигала отметки -82,8 градуса по Цельсию.



Станция "Амундсен-Скотт" / Фото Wikipedia

2 место – научно-исследовательская станция "Восток", Антарктида

Когда-то советская, а теперь российская научная станция. Расположена на расстоянии 1 253 километра от Южного полюса.

В 1983 году на станции была зарегистрирована температура -89,2 градуса по Цельсию. Этот показатель стал абсолютным рекордом зарегистрированной низкой температуры в ХХ веке.



Станция "Восток" / Фото Wikipedia

1 место – Купол Фудзи, Антарктида

Купол Фудзи, или купол F, или купол Валькирии – одно из самых холодных мест на планете Земля.

Средние температуры там не отличаются от обычных по Антарктиде: -30, -50, ночью -80 градусов по Цельсию.

Но в 2013 году на Куполе Валькирии был зафиксирован абсолютный минимум температуры. Термометр показал -91,2 градуса по Цельсию.