Самую маленькую антенну в мире, размером всего 5 нанометров, создали на основе ДНК

Исследователи из Монреальского университета смогли создать антенну рекордно малых размеров. Применение ей найдется в ряде сфер, в частности в медицине.

Такая наноантенна поможет проверять эффективность лекарств, изучать человеческий организм на молекулярном уровне, создавать и проверять нанотехнологии. Результаты экспериментов были опубликованы в этом году в журнале Nature Methods.

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Что известно о разработке

Наноантенна умеет принимать и испускать световые сигналы.

Она принимает свет одного цвета и в зависимости от движения исследуемого белка, который она испытывает, позже передает обратно свет другого цвета.

С помощью молекулярного взаимодействия она может исследовать поверхность белка на наноуровне.

В последние годы химики осознали, что ДНК можно использовать для создания различных наноструктур и наномашин. Вдохновленные "легоподобными" свойствами ДНК со строительными блоками, которые обычно в 20 000 раз меньше человеческого волоса, мы создали флуоресцентную наноантенну, которая поможет изучать функцию белков,

– рассказывает руководитель исследования Алексис Валле-Белиль, профессор химии из Монреальского университета.

Одним из основных преимуществ использования ДНК для создания наноантенн называют то, что химия ДНК в использовании относительно простая и программируемая.

Наноантенны на основе ДНК могут быть синтезированы с разной длиной и гибкостью.

Легко прикрепить флуоресцентную молекулу к ДНК, а затем прикрепить полученную наноантенну, например, к ферменту.

Когда белок фермента "работает", антенна генерирует четкий сигнал.

Антенна показывает, насколько правильно работают белки, какие процессы в них происходят.

Например, мы впервые смогли определить в режиме реального времени взаимодействие фермента щелочной фосфатазы с различными биологическими молекулами и лекарствами. Особенности его функционирования являются фактором многих заболеваний, включая различные виды рака и воспаления кишечника,

– говорит Скотт Харрун, докторант по химии Университета штата Массачусетс, один из авторов исследования.

Сейчас разработчики работают над созданием стартапа для коммерциализации и предоставления этой наноантенны исследователям и фармацевтической промышленности.