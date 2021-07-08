СБУ "накрыла" крупнейшую криптоферму в Украине: валюту "майнили" на "Винницаоблэнерго"

8 июля 2021 , 17:11
Читати новину українською

Источник:

Служба Безопасности Украины

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении крупнейшей в Украине подпольной криптофермы. Для "майнинга" ценных монет незаконно использовали мощности АО "Винницаоблэнерго". Майнеры применяли более 5 тысяч компьютеров и игровых приставок, которые изъяли правоохранители.

Незаконную криптоферму организовали жители Киева и Винницы. Всю технику и инфраструктуру обустроили в одном из бывших складских помещений АО "Винницаоблэнерго" на площадке общества.

Интересно Три тонны видеокарт перевезли из Китая в США: кто и зачем

СБУ отмечает, что деятельность фермы была незаконной, а ее организаторы использовали условные средства учета потребления электроэнергии.

Какой ущерб нанесли злоумышленники деятельностью криптофермы

По предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма убытков от "майнинга" криптовалюты может составлять от 5 до 7 миллионов гривен, окончательные цифры до сих пор подсчитываются. Кроме того такое использование ресурса могло стать причиной более глобальных последствий – без света могли остаться целые кварталы Винницы.

В ходе обысков сотрудники СБУ и полиции изъяли оборудование, с помощью которого злоумышленники добывали "монеты":

  • 3 800 игровых приставок;
  • более 500 видеокарт;
  • 50 процессоров;
  • черновую документацию по учету потребления электроэнергии;
  • блокноты, телефоны, флеш-накопители.

До сих пор продолжаются оперативно-следственные действия, правоохранители пытаются установить и отыскать всех причастных к организации фермы лиц. В том числе в причастности к организации подозревают должностных лиц АО "Винницаоблэнерго".

Судя по фото без них точно не обошлось, ведь столь хорошо организованная ферма в помещении общества точно не могла работать незаметно.


Для добычи криптовалюты на ферме использовали компьютеры и игровые консоли / Фото СБУ

Важно! Правоохранители зарегистрировали уголовное производство за похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования (ч. 2 ст. 188-1 УК Украины).
Автор: Михайло Года