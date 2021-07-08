Незаконную криптоферму организовали жители Киева и Винницы. Всю технику и инфраструктуру обустроили в одном из бывших складских помещений АО "Винницаоблэнерго" на площадке общества.
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СБУ отмечает, что деятельность фермы была незаконной, а ее организаторы использовали условные средства учета потребления электроэнергии.
Какой ущерб нанесли злоумышленники деятельностью криптофермы
По предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма убытков от "майнинга" криптовалюты может составлять от 5 до 7 миллионов гривен, окончательные цифры до сих пор подсчитываются. Кроме того такое использование ресурса могло стать причиной более глобальных последствий – без света могли остаться целые кварталы Винницы.
В ходе обысков сотрудники СБУ и полиции изъяли оборудование, с помощью которого злоумышленники добывали "монеты":
- 3 800 игровых приставок;
- более 500 видеокарт;
- 50 процессоров;
- черновую документацию по учету потребления электроэнергии;
- блокноты, телефоны, флеш-накопители.
До сих пор продолжаются оперативно-следственные действия, правоохранители пытаются установить и отыскать всех причастных к организации фермы лиц. В том числе в причастности к организации подозревают должностных лиц АО "Винницаоблэнерго".
Судя по фото без них точно не обошлось, ведь столь хорошо организованная ферма в помещении общества точно не могла работать незаметно.
Для добычи криптовалюты на ферме использовали компьютеры и игровые консоли / Фото СБУ